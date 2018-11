Polizei fasst 34-Jährigen: Tankbetrügereien und Diebstähle

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei in Nordhessen hat eine Serie von Tankbetrügereien und Kennzeichendiebstählen aufgeklärt. Ein 34-jähriger Autofahrer soll in den vergangenen Wochen und Monaten mit seinem schwarzen BMW insgesamt achtmal getankt und nicht gezahlt haben, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Dabei seien gestohlene Kennzeichen benutzt worden und ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Der Mann soll seit Mitte September neun Kennzeichendiebstähle begangenen haben. Er wurde am Montag bei einer Polizeikontrolle identifiziert. Der 34-Jährige war nicht im Besitz eines Führerscheins und wurde zudem per Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe gesucht. Er gab die Taten teilweise zu.