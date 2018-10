Polizei fasst Fleischdiebe in Frankfurt

Die Täter hatten in der Nähe des Restaurants darauf gewartet, dass der Fahrer des Lasters einen Teil der Lieferung in das Restaurant bringt. Nachdem er im Restaurant war, seien sie flink auf die geöffnete Ladefläche gesprungen und hätten drei tiefgefrorene Fleischpakete gestohlen. Ein Zeuge hatte die Aktion am Donnerstag beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnte beide Männer samt Beute vorübergehend festnehmen.