Polizei fasst Verdächtigen nach Überfällen

Der 45-Jährige sei bereits am 13. März von Spezialeinheiten festgenommen worden. Danach sei länderübergreifend weiter ermittelt worden. Der Festnahme voraus ging demnach ein bewaffneter Überfall auf die Waldecker Bank in Diemelsee-Adorf (Landkreis Waldeck-Frankenberg) am 2. Januar.

Dem Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen wird eine lange Liste mit Taten zur Last gelegt, beginnend am Freitag, den 18. Oktober 2002 in Gießen. Kommenden Dienstag wollen die Ermittler weitere Details zu dem Fall bekanntgeben.