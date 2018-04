Polizei fasst schlafenden Einbrecher in Parkhaus

Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen in Offenbach einen schlafenden Einbrecher gefasst. Der 20-Jährige habe sich in einem Parkhaus nach seinen Taten zur Ruhe gelegt, teilte die Polizei mit. Er soll gemeinsam mit zwei noch unbekannten Kumpanen etwa eine Stunde vor seiner Festnahme in ein Sportstudio und eine Gaststätte eingebrochen sein. Anwohner hörten die Geräusche und alarmierten die Polizei. Die Beamten fanden schließlich den schlafenden Mann, bei ihm befanden sich zwei aufgebrochene Tresore, ein Vorhängeschloss und Geld. Nach seinen Mittätern wird noch gefahndet.