Polizei findet 1600 Liter gestohlenes Heizöl

Staufenberg (dpa/lhe) - In einer Lagerhalle im Kreis Gießen hat die Polizei 1600 Liter illegal gelagertes Heizöl entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Öl in einfachen Wassertanks abgefüllt. Die Beamten hatten zuvor Hinweise erhalten. Während einer Durchsuchung am Samstag entdeckten sie dann das offenbar illegal dort in einfachen Wassertanks gelagerte Heizöl. Der Boden sei vermutlich beschädigt worden. Er wurde von Fachkräften gereinigt. Die 1600 Liter mussten von einer Fachfirma abtransportiert werden. In der Nacht zum Samstag war das Öl vermutlich in Nordhessen entwendet worden. Die Ermittlungen dauern an.