Polizei findet bei Rentner Waffenlager

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dutzende Waffen und kiloweise Schwarzpulver hat die Polizei bei einem Rentner in Frankfurt entdeckt. Der 67-Jährige habe in seiner Wohnung und in Kellerräumen unter anderem 45 Kurz- sowie 20 Langwaffen gehortet, etwa 100 Kilo Munitionsteile und Munition sowie 15 Kilo Schwarzpulver, berichteten die Beamten am Mittwoch. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Munition selbst hergestellt und an den Waffen gebastelt hat. Vermutlich habe er beides auch im Internet angeboten. Die Beamten hatten die Wohnung am Dienstag durchsucht. Der Mann hatte zuvor Waffenteile bestellt, ohne eine Erlaubnis dafür zu besitzen.