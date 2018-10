Polizei geht gegen Kriminalität im Bahnhofsviertel vor

Polizeiwagen fahren zu Beginn einer Razzia in eine Straße. Foto: Boris Roessler/Archiv

Polizeiwagen fahren zu Beginn einer Razzia in eine Straße. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Polizei hat mit einem Großaufgebot über mehrere Stunden Gaststätten, Spielotheken und Menschen im Bahnhofsviertel kontrolliert. «Wir sind mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort», sagte Polizeisprecher Andrew McCormack während des Einsatzes am Mittwochabend. Mehrere Straßen wurden teilweise abgeriegelt und Kontrollen durchgeführt - dabei seien Drogen in geringen Mengen gefunden worden. Es habe 14 Strafanzeigen und sechs Festnahmen gegeben, wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte. Außerdem seien zwei Messer und zwei geklaute Handys gefunden worden.