Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene

Fulda (dpa/lhe) - Der Polizei in Ost- und Nordhessen ist ein Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Nach Rauschgift-Funden bei Hausdurchsuchungen wurden sechs Männer zwischen 21 und 32 Jahre sowie eine Frau (35) festgenommen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Fulda am Mittwoch berichteten. Bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen in Alheim, Rotenburg an der Fulda und Melsungen seien mehrere Kilo Drogen gefunden worden, darunter Marihuana, Kokain, Haschisch und Amphetamine. Zudem wurde eine Pistole und eine größere Menge Munition entdeckt. Zwei der festgenommenen Männer werden auch verdächtigt, Körperverletzungen, schwere räuberische Erpressung und Freiheitsberaubung begangen zu haben. Sie kamen in Untersuchungshaft.