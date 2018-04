Polizei in Hessen blitzt seit 6 Uhr an 300 Kontrollstellen

Frankfurt/München (dpa/lhe) - In Hessen und mehreren anderen Bundesländern macht die Polizei am Mittwoch Jagd auf Raser. Die Kontrollaktion ist am Morgen planmäßig gestartet, wie ein Polizeisprecher in Gießen bestätigte. Geblitzt wird seit 6.00 Uhr an rund 300 Kontrollstellen alleine in Hessen, viele davon hatte die Polizei vorab veröffentlicht. In Mittelhessen sei das Twitter-Team der Polizei bereits am Dienstag rund um die Uhr aktiv gewesen, um offene Fragen zu beantworten. Rund 700 Beamte und Mitarbeiter der Kommunen werden bei der Kontrollaktion im Bundesland im Einsatz sein. Jedes Präsidium könne laut Polizei eigene Schwerpunkte setzen.