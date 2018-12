Polizei kontrolliert aggressive Männergruppen in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Mehrere Stunden lang hat die Polizei in der Nacht auf Samstag Menschen in der Frankfurter S-Bahn-Station Hauptwache kontrolliert. In der B-Ebene der Station gebe es immer wieder Probleme mit Gruppen aggressiver Männer, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. «Wir wollten wissen, wer diese Männer sind, und Taten im Vorfeld vermeiden.» Die Beamten kontrollierten 128 Personen, von denen nach Polizeiangaben viele betrunken und aggressiv waren.