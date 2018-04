Polizei kontrolliert rasende Motorradfahrer

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit Tempo 145 und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt, ist ein Motorradfahrer am Sonntag auf einer Kreisstraße bei Brombachtal im Odenwald gestoppt worden. Insgesamt sind bei schönem Sommerwetter 21 von 382 im hessischen Odenwald kontrollierte Biker zu schnell gefahren, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Sechs Fahrern drohten Fahrverbote wegen gravierender Überschreitungen der Tempo-Limits. Bei den Kontrollen zum Saison-Auftakt waren Beamte aus ganz Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern im Einsatz.