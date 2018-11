Polizei nach Räumung von Protestcamp noch vor Ort

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Räumung des Protestcamps am Frankfurter Flughafen ist die Polizei auch am Mittwoch und in der Nacht vor Ort gewesen, um eventuelle Störungen zu verhindern. Es habe aber keinerlei Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien noch in dem Waldgelände, während ein Zaun um das Gebiet gezogen werde.