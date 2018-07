Polizei nimmt 28-jährigen Serienstraftäter fest

Lauterbach/Alsfeld (dpa/lhe) - Einen 28-jährigen Serienstraftäter hat die Polizei im mittelhessischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) festgenommen. Dem Mann werden über 50 Straftaten vorgeworfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei den Taten handle es sich überwiegend um Ladendiebstähle und Sachbeschädigungen im Vogelsbergkreis. Der Alsfelder, der bereits am Sonntag festgenommen wurde, hat den Angaben zufolge erst vor einem knappen Jahr eine Haftstrafe abgesessen. Seitdem bestehe gegen ihn in zahlreichen Fällen dringender Tatverdacht.