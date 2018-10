Polizei nimmt Einbrecher in Hanauer Bankfiliale fest

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - Auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in Hanau einen Einbrecher und ihn noch in der Bank festgenommen. Der 36-jährige Mann war in der Nacht zum Dienstag in die Filiale eingedrungen. Dabei hatte er einen Alarm ausgelöst, wie die Polizei in Offenbach berichtete. In den Büroräumen waren bereits mehrere Behältnisse aufgehebelt und etliche Münzrollen in eine Tasche gepackt worden. Die alarmierten Beamten umstellten das Gebäude und mussten den Einbrecher nur noch einkassieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er wurde in ein Gefängnis gebracht.