Polizei nimmt am Flughafen gesuchten Steuerhinterzieher fest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einen mit Haftbefehl gesuchten Steuerhinterzieher hat die Polizei am Frankfurter Flughafen festgenommen. Der 55-Jährige ging den Beamten am Mittwoch bei einer Passkontrolle ins Netz. Nach Angaben der Bundespolizei zahlte der Mann eine ausstehende Strafe von 3270 Euro und entging damit einem 80-tägigen Gefängnisaufenthalt. Er war am Morgen mit einer Maschine aus Saudi-Arabien nach Frankfurt geflogen.