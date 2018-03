Polizei nimmt gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter fest

Sinntal/Offenbach (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus dem Main-Kinzig-Kreis ist in Norddeutschland der Polizei ins Netz gegangen. Beamte nahmen den seit vier Wochen mit Haftbefehl gesuchten Mann auf einem Parkplatz der Autobahn 27 zwischen Bremerhaven und Cuxhaven fest, wie die Behörde in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Er soll in Sinntal über einen längeren Zeitraum hinweg Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben, die ihm anvertraut waren.