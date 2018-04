Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

Bad Nauheim/Gießen (dpa/lhe) - Die Polizei hat in der Wetterau einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Ermittler 1,7 Kilogramm Amphetamin und 830 Ecstasy-Tabletten. Den Straßenverkaufswert des Rauschgifts bezifferte die Staatsanwaltschaft Gießen am Mittwoch auf rund 25 000 Euro. Der 32-Jährige kam in Untersuchungshaft. Sichergestellt wurden bei der Durchsuchung in Bad Nauheim außerdem auch rund 48 000 Euro Bargeld, eine Schreckschusspistole und ein teures Auto.