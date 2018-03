Polizei nimmt mutmaßlichen Menschenschmuggler fest

Frankfurt/Koblenz (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Frankfurt einen mutmaßlichen Menschenschmuggler festgenommen. Der 38 Jahre alte Mann aus dem Iran soll für 80 000 Euro sechs Landsleute nach Deutschland eingeschleust haben, wie die Bundespolizei am Montag in Koblenz mitteilte. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers und der Wohnung des 38-Jährigen am vergangenen Donnerstag wurden Beweismittel sichergestellt. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Er war erst am Vortag nach Deutschland eingereist.