Polizei prüft Verdacht auf illegales Autorennen

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Zusammenstoß zweier Autos in der Gießener Innenstadt prüft die Polizei weiter, ob sich die beiden jungen Fahrer zuvor ein illegales Rennen geliefert haben. «Wir haben bislang noch keinerlei Zeugenaussagen, die diese Vermutung bekräftigen», sagte ein Sprecher der Behörde am Samstag. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag war ein zwölf Jahre alter Junge verletzt worden.