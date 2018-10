Polizei rätselt weiter: Wer ist der Tote aus dem Main?

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Die Identität eines im Main in Offenbach gefundenen Toten ist nach wie vor nicht geklärt. «Es gibt keinen Hinweis auf einen Namen», sagte ein Sprecherin der Polizei am Montag. Auch die Veröffentlichung eines Fotos habe keine entscheidende Spur auf den 50 bis 65 Jahre alten Mann ergeben. Der Tote war am vergangenen Mittwoch entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er obdachlos war. Hinweise auf eine Gewalttat sind nicht bekannt.