Polizei rettet Hund vor dem Ertrinken

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Einen Hund hat die Polizei in Bad Vilbel vor dem Ertrinken im Keller eines Rohbaus gerettet. Anwohner hatten das Tier in der Nacht auf Donnerstag heulen gehört und die Beamten verständigt, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Die Polizisten entdeckten den braunen Labrador schließlich in dem Keller, der mit Wasser gefüllt war. Den Angaben zufolge schwamm der Hund um sein Leben und hatte keine Chance, alleine aus dem Nass zu kommen.