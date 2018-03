Polizei sagt Rasern mit mehr mobilen Blitzern den Kampf an

Kassel (dpa/lhe) - Autofahrer in Hessen müssen sich auf mehr mobile Blitzer gefasst machen. Die Polizei plane in diesem Jahr fünf weitere gepanzerte Geschwindigkeitsmessanlagen, sogenannte Enforcement Trailer, anzuschaffen, berichtete die Zentrale Bußgeldstelle am Dienstag in Kassel. Solch eine Anlage könne ohne Personal eine Woche arbeiten und gelte als besonders effizient. Sie liefert demnach etwa 7000 Treffer pro Woche. Mit ihren bisherigen zwei Blitzer-Anhängern zur Verkehrsüberwachung haben die Beamten Polizei gute Erfahrungen gemacht. «Die Polizei will aber nicht mehr Einnahmen erzielen, sondern mit den Anlagen für mehr Verkehrssicherheit sorgen», sagte Torsten Werner, Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel.