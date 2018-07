Polizei schließt Tötungsdelikt nicht aus

Die Ermittler suchen nun vor allem nach Hinweisen, wo sich der Jugendliche in der Nacht von Sonntag auf Montag aufhielt. Sie hoffen auf Zeugen, die ihn in dieser Nacht gesehen haben - sowohl im Innenstadtbereich, am Mainufer und möglicherweise auch im Bereich des Eisernen Steges. Dabei sind vor allem Hinweise auf mögliche Begleiter oder Auseinandersetzungen wichtig.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat für Hinweise, die zur Aufklärung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Der 16-Jährige war am Sonntagabend mit schwarzen verwaschenen Jeans, einem schwarzen Sweatshirt und schwarzen Turnschuhen bekleidet.