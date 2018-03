Polizei schnappt Bankräuber zehn Wochen nach Überfall

Korbach (dpa/lhe) - Nach einem Banküberfall Anfang dieses Jahres im Kreis Waldeck-Frankenberg hat die Polizei den mutmaßlichen Täter geschnappt. Er sei an seinem Wohnort im nordrhein-westfälischen Erndtebrück festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 45 Jahre alte Mann soll eine Bank in Diemelsee-Adorf überfallen und einen Betrag in vierstelliger Höhe erbeutet haben. Da er damals eine Pistole dabei hatte, war bei seiner Festnahme am Dienstag sicherheitshalber ein Spezialeinsatzkommando vor Ort.