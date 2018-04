Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

Fuldatal (dpa/lhe) - Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen Einbrecher in einem Lebensmittelmarkt in Fuldatal auf frischer Tat ertappt. Der 37-Jährige habe bereits 133 Zigarettenpäckchen in zwei Einkaufstüten gepackt, teilte die Polizei in Kassel mit. Die Beamten waren durch die Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam geworden, an dem Markt entdeckten sie das aufgebrochene Kellerfenster und spürten den Gesuchten im Keller auf. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen.