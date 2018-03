Polizei schnappt Einbrecherbande: Auto gefüllt mit Diebesgut

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat eine Einbrecherbande geschnappt, die in Nordhessen ihr Unwesen getrieben haben soll. Sie könnte für eine Vielzahl von Einbrüchen in der Stadt und im Landkreis Kassel in Frage kommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Männer im Alter von 23 und 32 Jahren sowie ein 15-jähriger Jugendlicher waren in der Nacht zum Donnerstag in Göttingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Ihr Fahrzeug war prall gefüllt mit Laptops, PCs, Beamer, Werkzeugen und Elektrogeräten. Darunter befanden sich Computer, die aus einer Schule in Kassel stammten und Werkzeuge, die bei einem Einbruch in eine Kasseler Firma erbeutet worden waren.