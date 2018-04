Polizei schnappt Mitglieder von Diebesbande

Baunatal (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Nordhessen zwei Mitglieder einer Diebesbande auf frischer Tat ertappt. Der dritte Mann sei bislang noch auf der Flucht, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit. Am Montagabend war das Trio erwischt worden, als es in einem Elektronikgeschäft in Baunatal (Kreis Kassel) neun Smartphones im Wert von etwa 5600 Euro stehlen wollte. Die Ladendetektive riefen die Polizei, zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren wurden festgenommen. Der dritte Mann konnte fliehen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Festgenommenen in Kassel entdeckte die Polizei weiteres Diebesgut im Wert von insgesamt 7000 Euro.