Polizei schnappt gesuchten Brandstifter auf frischer Tat

Heringen (dpa/lhe) - Eine Polizeistreife hat bei Heringen einen gesuchten Brandstifter auf frischer Tat ertappt. Der 22-Jährige sei gerade dabei gewesen, einen Laubhaufen im Wald nahe Kleinensee anzuzünden, teilte die Polizei in Fulda am Mittwoch mit. Ebenfalls im Juli soll er an drei weiteren Orten im Wald gezündelt haben. Alle Brände wurden rasch entdeckt, so dass sie schnell gelöscht werden konnten. Bei dem größten Feuer hatten 200 Quadratmeter Wald und Wiese gebrannt. Der Mann wird ebenfalls verdächtigt, im Juli nahe Gotha an einer Produktionshalle einen Brand gelegt zu haben. Es entstand ein Schaden von über 100 000 Euro.