Polizei schnappt mutmaßliche Drogendealer

Ebersburg (dpa) - Zwei mutmaßliche Drogenhändler sind der Polizei in Osthessen und im nördlichen Bayern ins Netz gegangen. Ein 32-Jähriger aus Ebersburg im Kreis Fulda und sein 45 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus dem unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld kamen in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda am Montag mitteilte. Die Beamten schnappten auch einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogenkurier aus dem unterfränkischen Kreis Bad Kissingen, setzten ihn aber wieder auf freien Fuß.