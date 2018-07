Polizei schnappt mysteriösen Fußgänger auf Autobahn 67

Büttelborn/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat den mysteriösen Fußgänger gefasst, der in der vergangenen Woche mehrfach auf dem Mittelstreifen der Autobahn 67 unterwegs war. Eine Streife nahm den Jugendlichen nach einer kurzen Verfolgungsjagd fest, als er erneut zu Fuß bei Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) die Autobahn überquerte. Autofahrer hatten den jungen Mann am Samstag beobachtet und die Polizei alarmiert, wie die Behörde am Montag in Darmstadt mitteilte.