Polizei sichert vor Europa League-Spiel Waffen und Böller

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Sonderkontrollen von auswärtigen Fußballfans vor dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille hat die Polizei große Mengen an Waffen, Pyrotechnik, Bengalos und Rauschgift entdeckt und sichergestellt. Zum Teil waren die verbotenen Gegenstände in Deckenverkleidungen der Reisebusse verbaut, teils trugen die Fans sie bei sich, teilten Sprecher der Bundespolizei Koblenz und die Polizei Frankfurt am Freitag mit.