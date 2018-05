Polizei startet Sicherheits-Kampagne für Senioren

In letzter Zeit gebe es auch mehr Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Dadurch werde das Vertrauen in die Polizei erschüttert, sagte Voß. Die Gefahren lauern allgemein an der Haustür, am Telefon und im Internet. Raub- und Diebstahldelikte kämen in jüngster Zeit weniger vor. Die Polizei will aber auch auf Gefahren für Senioren im Straßenverkehr aufmerksam machen, um Unfallgefahren zu reduzieren.

Die Gruppe der älteren Menschen wird wegen des demografischen Wandels immer größer. Während derzeit noch ein Fünftel der Bürger in Hessen über 65 Jahre ist, wird es im Jahr 2050 ein Drittel sein.