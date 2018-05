Polizei startet Sicherheits-Kampagne für ältere Menschen

Fulda (dpa/lhe) - Mit einer neuen Kampagne will die Polizei in Osthessen Senioren davor schützen, Opfer von Kriminalität zu werden. Unter dem Motto «Mehr Sicherheit für Sie im Alter - Senioren sind auf Zack» stellen die Beamten heute eine Veranstaltungsreihe vor. Vom 24. Mai an werden in Osthessen sechs Veranstaltungen an sechs verschieden Orten angeboten. Die Polizei wendet sich mit Vorträgen, Informationen und Expertenwissen an Senioren sowie an deren Familien, Vereine und weitere Partner. Auf die Weise soll ein besonderes Bewusstsein für Straftaten geschaffen werden und auf die Bedürfnisse der Generation «65 plus» im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden.