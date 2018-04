Polizei stellt Betrüger nach wilder Verfolgungsjagd

Kirchheim (dpa) - Ein im Auto flüchtender Tankbetrüger hat sich in Osthessen und Thüringen eine 80 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der Menschen verletzt worden sind. Am Ende der Verfolgungsjagd wurde der Mann schwer verletzt gestellt. Drei Beamte mussten verletzt zum Arzt und ihren Dienst beenden, wie die Polizei am Donnerstag in Fulda berichtete.