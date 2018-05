Polizei stellt in Wohnung Rauschgift und Bargeld sicher

Viernheim/Darmstadt (dpa/lhe) - In der Wohnung eines 40-jährigen Mannes im südhessischen Viernheim hat die Polizei mehr als zwei Kilogramm Rauschgift sowie mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag berichtete. Die Drogenfahnder hatten demnach nach vorangegangenen Ermittlungen am Donnerstag die Wohnung durchsucht und Marihuana, Haschisch und Amphetamine mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 20 000 Euro sichergestellt. Gefunden wurden zudem drei Gas- und Luftdruckwaffen. Gegen die ebenfalls in der Wohnung anwesende Lebensgefährtin des 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.