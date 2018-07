Polizei stoppt Autofahrer mit vier Promille

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel einen Autofahrer mit mehr als vier Promille bei einem Atemalkoholtest erwischt und aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen sofort mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer hatte beobachtet, wie der Mann in der Nacht zum Freitag in Schlangenlinien durch die Innenstadt fuhr.