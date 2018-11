Polizei stoppt illegales Autorennen in Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Zwei Autofahrer haben sich in Kassel ein illegales Rennen geliefert und sind von der Polizei gestoppt worden. Verletzt wurde dabei niemand, gegen die 22 und 24 Jahre alten Fahrer aus Nordhessen wird nun in einem Strafverfahren ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten der Zivilstreife waren in der Nacht zum Donnerstag im Verkehrskreisel am Platz der Deutschen Einheit auf die Fahrer aufmerksam geworden, die es nach Polizeiangaben eilig zu haben schienen. Die Polizei verfolgte die beiden Männer in Richtung A 7 und stellte fest, dass sich die beiden ein Rennen lieferten.