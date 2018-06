Polizei stürmt Crack-Küche in Frankfurt: Vier Festnahmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Bande von Drogenhändlern samt Crack-Küche hat die Polizei in Frankfurt gefasst. Die Rauschgift-Küche im Stadtteil Seckbach sei am Donnerstagabend gestürmt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Vier Personen im Alter von 23, 28, 31 und 34 Jahren wurden festgenommen. Den Ermittlungen zufolge soll die Bande Dealer im Frankfurter Bahnhofsviertel mit Crack versorgt haben. Gefunden wurden von der Polizei bei ihnen rund 142 Gramm der Droge. Eine Konsumeinheit, in der Szene laut Polizei «Steine» genannt, habe aber nur ein Gewicht von 0,01 bis 0,05 Gramm. Insofern habe der Fund einen Straßenverkaufswert von mindesten 14 200 Euro.