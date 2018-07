Polizei sucht Vermisste über Handy-App Katwarn

Darmstadt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 20 vermisste Kinder und Erwachsene hat die Polizei in Hessen seit April mit Hilfe der Handy-Warn-App Katwarn gesucht. Zuvor war die Katastrophen-Warn-App noch nicht bei der Suche nach Vermissten eingesetzt worden, berichtet die landesweit zuständige Polizei in Offenbach. Die Neuerung ist aber in der Bevölkerung und in der Polizei umstritten. Nach Einschätzung des hessischen Innenministeriums hingegen hat sie sich bereits bewährt: Mindestens zwei Vermisstenfälle seien mit Hilfe von Katwarn glücklich gelöst worden.