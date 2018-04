Polizei sucht erfolglosen Bankräuber mit Gipsarmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann ist in Frankfurt krachend dabei gescheitert, eine Bank auszurauben. Der Verdächtige sei am Mittwoch ohne Maske und offenbar unbewaffnet in die Filiale gekommen und habe Geld gefordert, berichtete ein Polizeisprecher. Die Mitarbeiter erklärten dem Mann aber, dass kein Geld zu holen sei. Kurz bevor er verschwand, formte er mit zwei Fingern eine Waffe und «schoss» Richtung Decke. «Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Tatbegehungsweise», sagte der Sprecher. Was offenbar auch dem gescheiterten Räuber dämmerte: Er kehrte kurz in die Bank zurück, um zu betonen, dass es sich wirklich um einen Überfall gehandelt habe.