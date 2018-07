Polizei sucht mit Gesichtsrekonstruktion nach Totem

Rotenburg a.d. Fulda (dpa/lhe) - Mehr als zwei Jahre nach dem Fund einer Männerleiche im osthessischen Rotenburg an der Fulda versucht die Polizei mit neuen Bildern, das Rätsel zu lösen. Die Beamten veröffentlichten am Montag Aufnahmen von Gesichtsrekonstruktionen. Dadurch könne man auf das mögliche Aussehen des Mannes schließen. Im Februar 2016 war in einem Waldstück bei Rotenburg das Skelett eines Unbekannten gefunden worden. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass es sich um einen Mann gehandelt hat. Trotz bundesweiter Ermittlungen konnte die Identität noch nicht geklärt werden. Bei der Polizei in Osthessen gebe es auch keine entsprechende Vermisstenmeldung.