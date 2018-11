Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrechern

Schlangenbad (dpa/lhe) - Mit einem Hubschrauber und etlichen Einsatzkräften ist die Polizei in Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) auf die Suche nach Einbrechern gegangen. Zwei Männer waren am späten Dienstagabend im Visier der Einsatzkräfte. Auch das an die Stadt angrenzende Feld- und Waldgebiet wurde nach ihnen durchsucht, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Wiesbaden sagte. Bislang gebe es aber keine heiße Spur zu den Tatverdächtigen.