Polizei sucht mit Spürhund nach Männerleiche

Hammersbach (dpa/lhe) - Nach einem knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden Gewaltverbrechen hat die Polizei mit einem Leichenspürhund eine Suchaktion in einem Waldstück bei Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis) gestartet. Bis zum Nachmittag habe es keine Erfolgsmeldung gegeben, sagte Alexander Homm von der Staatsanwaltschaft Offenbach am Donnerstag. Am Morgen hatten sich Beamten zusammen mit der tierischen Spürnase und einem Geologen auf die Suche nach der Leiche gemacht. Der Mann wird seit dem Jahr 2000 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eventuell werde die Suche in Hammersbach am Freitag fortgesetzt.