Polizei sucht nach Auto von dementer Frau

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei sucht in Kassel nach dem Auto einer vergesslichen Frau. Die 73-Jährige wisse nicht mehr, wo sie das Auto geparkt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie leide an beginnender Demenz. Sie war am vergangenen Donnerstag in Richtung des Stadtteils Helleböhn losgefahren. Rund drei Stunden später kam sie zu Fuß wieder. Ihr 74 Jahre alter Ehemann lief nach eigenen Angaben «mehrere hundert Kilometer» auf der Suche nach dem Auto durch die Stadt - erfolglos. Bislang wurden die Beamten nicht fündig, sie hoffen auf die Hinweise von Zeugen.