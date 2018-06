Polizei sucht nach Farbattacke auf Haus Zeugen

Bad Nauheim/Friedberg (dpa/lhe) - Nachdem unbekannte Täter ein Wohnhaus in Bad Nauheim mit Farbe beworfen und beschmiert haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Besonders der Fahrer eines hellen Autos, das zum Tatzeitpunkt in der Nacht zum Donnerstag an dem Haus vorbeigefahren sein soll, komme als Zeuge infrage, sagte eine Polizeisprecherin in Friedberg am Freitag.