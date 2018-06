Polizei sucht nach Zeugen aus dem Herrngarten

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach den Angriffen auf Polizisten in Darmstadt will die Polizei auch in den sozialen Medien nach Zeugen suchen. Das Social-Media-Team werde heute den Zeugenaufruf noch mal dort publizieren, «wo junge Menschen unterwegs sind», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag. Die Ermittler suchen Zeugen, die Videos oder Fotos von den Vorfällen gemacht haben und bittet sie, die Dateien auf www.polizei-hinweise.de/herrngarten hochzuladen.