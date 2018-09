Polizei sucht weiter nach Leichenteilen

Mittenaar/Bischoffen (dpa/lhe) - Die Suche nach den sterblichen Überresten eines jahrelang vermissten Mannes aus Mittelhessen wird noch mindestens bis Mitte der Woche andauern. Etwa 80 Polizisten waren auch am Montag in einem Wald bei Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis)im Einsatz, wie eine Sprecherin berichtete. Die Beamten seien derzeit damit beschäftigt, den Boden von Ästen und Altholz zu befreien. Später sollen auch Spezialgeräte zum Einsatz kommen, die Unebenheiten im Boden oder metallische Gegenstände orten können. Die Suche hatte am Samstag begonnen.