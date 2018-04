Polizei sucht weiter nach Möchtegern-Bankräuber

Der Mann war am Mittwoch zwei Mal in eine Bankfiliale im Frankfurter Stadtteil Schwanheim gekommen. Zuerst wollte er den Angaben zufolge 5000 Euro abheben, erhielt aber die Antwort, dies sei nicht möglich. Nach kurzer Zeit erschien er erneut, sprach von einem Banküberfall und forderte 50 000 Euro. Als ihm erklärt wurde, es sei kein Bargeld da, formte er laut Polizei beide Hände zu Pistolen, zielte in Richtung Decke und rief: «Ich bin der Wolf of Wallstreet!». Anschließend floh er. «Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Tatbegehungsweise», sagte ein Sprecher der Polizei.