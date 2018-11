Polizei überführt mutmaßlichen Drogenhändler

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Frankfurt-Sachsenhausen einen mutmaßlichen Drogenhändler geschnappt und größere Mengen Rauschgift bei ihm sichergestellt. Die Beamten hatten den Mann in der Nacht auf Dienstag an einer Tankstelle beobachtet und kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Dabei fanden sie diverse Betäubungsmittel. Anschließende Ermittlungen führten die Beamten zudem zu einem Hotelzimmer. Dort stellten sie über 290 Methadon Tabletten, 23 Gramm Kokain, 11 Gramm Heroin und geringe Mengen Amphetamine und K.O.- Tropfen sicher.