Polizei und Passanten verhindern Raubüberfall

Gießen (dpa/lhe) - Vier Räuber haben am Freitagvormittag vergeblich versucht, ein Juweliergeschäft in der Gießener Innenstadt auszurauben. Die vier Männer im Alter zwischen 33 und 38 Jahren stürmten maskiert in den Laden und bedrohten zunächst zwei Angestellte mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Tatverdächtige begannen, das Obergeschoss auszuräumen, während die anderen beiden sich an den Vitrinen im Erdgeschoss zu schaffen machten.